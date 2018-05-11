دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة، الرئيس بشار الأسد إلى طرد القوات الإيرانية و "فيلق القدس" من سوريا، وذلك عقب تصعيد عسكري غير مسبوق بين إيران وإسرائيل في سوريا.

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ونقلت وسائل اعلام عن ليبرمان قوله، في تصريحات ادلى بها، أثناء زيارته للقسم الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان، إن "تواجد القوات الإيرانية لا يساعد النظام السوري، وإنما يسبب له مشاكل وأضرار".

وأكد ليبرمان على أن "جيش الدفاع لا يزال في حالة تأهب، ويتابع التطورات عن كثب".

وكان ليبرمان اعرب امس الخميس عن امله بانتهاء أحدث جولة من العنف مع إيران على الحدود السورية، بعد أن ضربت إسرائيل "كل البنية التحتية الإيرانية تقريبا في سوريا".

وتعرضت فجر الخميس، مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة الجولان المحتلة، إلى قصف بالصواريخ ، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإيرانية أطلقتها من سوريا، في حين نفت ايران مشاركتها بالهجمات.

وردت اسرائيل على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية ، حيث قصفت ما وصفته بمنشآت البنى التحتية الإيرانية في سوريا ومواقع عسكرية للنظام السوري، مشيرة الى انها دمرت اغلب البنى التحتية الايرانية خلال الضربات.

وتداولت مصادر اعلامية أنباء بأن "فيلق القدس" الإيراني شن من سوريا، فجر الخميس، ضربات على مجمعات عسكرية إسرائيلية، في وقت تحدث الجيش الاسرائيلي بأن قاسم سليماني قائد الفيلق هو من قاد العملية.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.