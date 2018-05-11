أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، مباحثات هاتفية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول التطورات الأخيرة في سوريا، وذلك عقب التصعيد الاخير الذي جرى بين ايران واسرائيل في سوريا.

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وقالت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة (الاناضول)، ان اردوغان بوتين تطرقا إلى "القلق من التوتر المتصاعد في سوريا خلال الأيام الأخيرة".

وجاء الاتصال الهاتفي عقب تعرض مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة الجولان المحتلة، إلى قصف بالصواريخ ، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإيرانية أطلقتها من سوريا.

و ردت اسرائيل بقصف على مواقع واهداف إيرانية وللجيش النظامي في القنيطرة وشمال دمشق، فيما اعلن النظام السوري انه تصدى للصواريخ ودمر العشرات منها.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.