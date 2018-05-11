تتواصل التحضيرات، يوم الجمعة، لإخراج دفعة جديدة من المسلحين مع عائلاتهم في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، باتجاه الشمال السوري.

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وأفادت وكالة (سانا) "بدخول عدد من الحافلات لأول مرة على طريق حمص – تلبيسة – الرستن بعد أن تمت إعادة تأهيله لإخراج الدفعة الثالثة من المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي".

من جانبها، قالت قناة (الإخبارية) انه تجري استعدادات لإخراج دفعة من المسلحين وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من خلال الرستن باتجاه الشمال السوري ".

بدورها، أعلنت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن وصول نحو 55 حافلة إلى جسر الرستن لنقل المسلحين وعائلاتهم من ريفي حمص وحماة الشمالي إلى إدلب

من جهته، اشار "الاعلام الحربي" الى "استعداد الحافلات لدخول تلبيسة بريف حمص الشمالي لاستكمال إخراج المسلحين الرافضين للتسوية".

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، الخميس قبل الماضي، حيث دخلت الشرطة العسكرية الروسية المنطقة، كما سلمت بعض الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الجيش والمسلحين برعاية روسية.

وأكد فصيلا "جيش العزة" و"جبهة تحرير سوريا" ، تمسكهما بـ "القتال" ورفضهما العرض الروسي، كما رفضت "هيئة تحرير الشام" العرض الروسي في وقت سابق ، وأعلنت رفع الجاهزية لـ "القتال".

وكانت البلدات الواقعة في ريف حمص تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".