واصل الجيش النظامي ، يوم الجمعة، عملياته العسكرية ضد تنظيم "داعش" ، وسط اندلاع معارك عنيفة على عدة محاور في جنوب دمشق.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة اندلعت بين الجيش النظامي ومسلحي "داعش" في الحجر الاسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة، وسط قصف شنه النظامي في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قصفاً من طيران النظامي شنه على مواقع لـ"داعش" في أطراف حي التضامن .

من جهتها، اعلنت مصادر معارضة ان الطيران الحربي شن عدة غارات جوية استهدفت محيط مخيم اليرموك والحجر الاسود واطراف حي التضامن جنوب دمشق بالتزامن مع اشتباكات .

ويأتي ذلك في وقت تم الاعلان بأن مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق أصبحت "خالية من الارهاب"، بعد اخراج اخر دفعة من مسلحي المنطقة باتجاه الشمال السوري.

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ نحو ثلاثة أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الاسود، وسط معارك على عدة محاور، في اطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكان الجيش النظامي سيطر، يوم السبت، بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود ـ بعدما فصل الحجر عن مخيم اليرموك.

وسبق ان اعلن مصدر عسكري ، منذ أيام، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

ويسيطر تنظيم "داعش" على نحو 80 في المئة من مخيم اليرموك و40 في المئة من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيي القدم والتضامن.