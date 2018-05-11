نفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، مشاركتها في الضربات على مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل، فيما دانت الهجمات الإسرائيلية الصاروخية على الأراضي السورية، متهمة المجتمع الدولي بالتزام الصمت ازاءها.

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ونقلت وكالات انباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله، ان "لسوريا كل الحق في الدفاع عن نفسها، وصمت المجتمع الدولي يشجع العدوان الإسرائيلي".

ووصف قاسمي الهجوم الاسرائيلي على سوريا بأنه " يندرج ضمن نهج إثارة الأزمات وفبركة الأكاذيب وانتهاك السيادة السورية".

واعتبر قاسمي، أن "الداعمين الرئيسيين لهذه الجماعات الإرهابية يبادرون اليوم لشن الهجمات والاعتداءات بأنفسهم على الأراضي السورية، علهم يتمكنون من التعويض عن الهزائم الثقيلة التي مني بها الإرهابيون".

ونفى قاسمي بأن تكون بلاده قد "شاركت بتنفيذ هجمات صاروخية على القسم الخاضع لسيطرة إسرائيل في هضبة الجولان"، معتبرا أنها اتهامات إسرائيلية "مفتعلة" من أجل "تبرير" هجمات على مواقع سورية.

وكانت إسرائيل قصفت ما وصفته بمنشآت البنى التحتية الإيرانية في سوريا فجر الخميس، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان، مشيرة الى انها دمرت اغلب البنى التحتية الايرانية خلال الضربات.

وتداولت مصادر اعلامية أنباء بأن "فيلق القدس" الإيراني شن من سوريا، فجر الخميس، ضربات على مجمعات عسكرية إسرائيلية، في وقت تحدث الجيش الاسرائيلي بأن قاسم سليماني قائد الفيلق هو من قاد العملية، فيما ردت اسرائيل بقصف مواقع واهداف إيرانية وللجيش النظامي في القنيطرة وشمال دمشق، فيما اعلن النظام السوري انه تصدى للصواريخ ودمر العشرات منها.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.