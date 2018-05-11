سيريانيوز :: عقب إخراج آخر دفعة من المسلحين الإعلان عن بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم خالية من الإرهاب

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واشارت الوكالة الى "انتهاء عملية إخراج المسلحين الرافضين للتسوية وعائلاتهم من يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سوريا، لتصبح خالية من الإرهاب تمهيدا لدخول مؤسسات الدولة إليها".

ولفتت الوكالة الى ان "قيادة شرطة ريف دمشق أتمت جميع الأعمال والتجهيزات لدخول الوحدات الشرطية إلى البلدات الثلاث اليوم الجمعة، لتعزيز الأمن والاستقرار فيها والحفاظ على ممتلكات الأهالي وأرواحهم وتقديم الخدمات لهم."

وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.

سيريانيوز

2018-05-11 05:11:59