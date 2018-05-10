أدى مهاتير محمد, يوم الخميس, اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في ماليزيا".

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وكان القصر الملكي في ماليزيا اعلن عن "تكليف مهاتير محمد بتشكيل حكومة جديدة".

وأعلن محمد، أنّ تحالف المعارضة الّذي يقوده في الانتخابات الّتي أجريت يوم الأربعاء في ماليزيا، فاز بعدد من المقاعد في البرلمان يكفل له تشكيل الحكومة القادمة.

ويحتاج أي حزب أو تحالف إلى تحقيق أغلبية بسيطة من 112 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 222، لتشكيل الحكومة، وهو رقم يعتقد مهاتير وتحالف الأمل بقيادته أنّه فاز به.

ومهاتير محمد أو محاضر محمد من مواليد 10 تموز 1925, سياسي ماليزي سبق أن تولى رئاسة الوزراء فكان رابع رئيس وزراء لماليزيا في الفترة من 1981 إلى 2003، وتعد أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا، وكذلك من أطول فترات الحكم في آسيا.

امتد نشاط مهاتير السياسي لما يقرب من 40 عاما، منذ انتخابه عضواً في البرلمان الإتحادي الماليزي عام 1964، حتى استقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2003.

كان لمهاتير محمد دور رئيسي في تقدم ماليزيا بشكل كبير،إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات.