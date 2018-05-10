أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد تم القبض على أبرز 5 مطلوبين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وكتب ترامب على "تويتر"، قائلا "تم القبض على أبرز 5 مطلوبين من قيادات تنظيم داعش".

​ولم يحدد الرئيس الأمريكي أسماء القادة الذين تم القبض عليهم ولا أماكن اعتقالهم.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي قد ذكر، في وقت سابق، أن السلطات ألقت القبض على خمسة من قادة تنظيم "داعش" بعدما نجحت المخابرات في استدراجهم من سوريا.

ووصف التلفزيون المحتجزين بأنهم من أهم قادة التنظيم المطلوبين كاشفا عن أسمائهم وهم صدام الجمل ومحمد القدير وإسماعيل العيساوي وعمر الكربولي وعصام الزوبعي.