فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة يوم الخميس على ستة أشخاص قالت إنهم تربطهم صلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني فضلا عن ثلاثة كيانات إيرانية بعد أيام من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

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وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.

وأعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.

قال الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، ردا على قرار ترامب, الثلاثاء أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ لم ولن تلتزم بما تعهّدت به على الإطلاق، والليلة رأينا تجسيداً لكلام قلناه قبل 40 عاماً وهو أنّ أميركا دولة تنقض العهود.

وكانت كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا اعربوا في بيان مشترك عن قلقهم وأسفهم من قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة (الخاصة بتسوية البرنامج النووي الإيراني)", مؤكدين التزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرين الى ان هذا الاتفاق لا يزال مهما بالنسبة لأمننا الجماعي".

وأكدت وكالة الطاقة الذرية أن إيران تلتزم بالصفقة التي يريد ترامب تغييرها الآن.

ويشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران تم توقيعه في 2015، للعمل على إنهاء ملفها النووي.