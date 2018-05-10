أفادت سانا الخميس ببدء إخراج الحافلات التي تقل الدفعة السابعة من المسلحين وعائلاتهم من بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا عبر ممر بلدة بيت سحم تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى شمال سورية.

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وكانت بدأت صباح الخميس عملية تجهيز دفعة جديدة من الحافلات التي تقل المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم من البلدات الثلاث.

وتم يوم الثلاثاء تجهيز 37 حافلة وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها حيث تحركت في قافلة واحدة بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري إلى شمال سوريا.

ويجري اخلاء بلدات جنوب دمشق الثلاثة، من المسلحين الرافضين للتسوية، بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش النظامي في حي الحجر الأسود واطراف التضامن، حيث واصل تقدمه وتمكن من فصل مخيم اليرموك عن الحجر الاسود.

وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.