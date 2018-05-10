دانت السلطات البريطانية، يوم الخميس، الهجمات التي شنتها إيران من سوريا على مواقع عسكرية إسرائيلية، مطالبة موسكو باستغلال نفوذها في سوريا لمنع أي هجمات أخرى.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قوله، في تصريح للصحفيين، ندين هجوم إيران على إسرائيل، ولإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها“.

وأضاف ”نطالب إيران بالامتناع عن أي هجمات أخرى ونحث جميع الأطراف على الهدوء، نطالب روسيا باستخدام نفوذها في سوريا لمنع المزيد من الهجمات الإيرانية“.

وجاء ذلك عقب دعوة روسيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، الى ضبط النفس ووقف التصعيد والتوترات بين إيران وإسرائيل، وذلك عقب تبادل عمليات القصف الصاروخي بين الطرفين.

ويأتي ذلك في ظل توتر كبير بين إسرائيل وإيران خاصة في سوريا في ظل الضربات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية في الأراضي السورية يعتقد أنها إيرانية.

و شن "فيلق القدس" الايراني من سوريا، فجر الخميس، ضربات على مجمعات عسكرية إسرائيلية، فيما ردت اسرائيل بقصف مواقع واهداف ايرانية وللجيش النظامي في القنيطرة وشمال دمشق، فيما اعلن النظام السوري انه تصدى للصواريخ ودمر العشرات منها.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وتتهم الحكومة الإسرائيلية القوات الإيرانية بأنها تسعى لترسيخ وجودها العسكري في سوريا لشن الضربات على إسرائيل.