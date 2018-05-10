بدأت الحافلات بالوصول إلى مدينة الرستن، يوم الخميس، لنقل الدفعة الثالثة من مسلحي ريفي حمص وحماة وعائلاتهم الى شمال سوريا، بعد أن تأجل إخراجهم لأسباب لوجيستية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان الحافلات بدأت بالوصول الى مدينة الرسنت لمواصلة إخراج المسلحين وعائلاتهم.

وتابعت الوكالة ان المسلحين في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي واصلوا يوم الأربعاء تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

وتم إرجاء إخراج الدفعة الثالثة من المسلحين من المنطقة التي كانت مقررة يوم الأربعاء، وذلك بسبب بعض الأمور اللوجيستية.

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، الخميس الماضي، حيث دخلت الشرطة العسكرية الروسية المنطقة، كما سلمت بعض الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الجيش والمسلحين برعاية روسية.

وأكد فصيلا "جيش العزة" و"جبهة تحرير سوريا" ، تمسكهما بـ "القتال" ورفضهما العرض الروسي، كما رفضت "هيئة تحرير الشام" العرض الروسي في وقت سابق ، وأعلنت رفع الجاهزية لـ "القتال".

وكانت البلدات الواقعة في ريف حمص تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".