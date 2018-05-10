استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، قيام موسكو بالتدخل لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن نتنياهو قوله للصحفيين، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأربعاء، إنه استعرض معه "حق وواجب إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الذي تمارسه إيران انطلاقا من الأراضي السورية".

واستقبل بوتين نتنياهو في الكرملين بعد ظهر الأربعاء، واجرى معه مباحثات حول التطورات في المنطقة وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وعزمها على تشديد العقوبات على طهران.

وجاءت المباحثات في ظل توتر كبير بين إسرائيل وإيران خاصة في سوريا في ظل الضربات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية في الأراضي السورية يعتقد أنها إيرانية.

و شن "فيلق القدس" الايراني من سوريا، فجر الخميس، ضربات على مجمعات عسكرية إسرائيلية، فيما ردت اسرائيل بقصف مواقع واهداف ايرانية وللجيش النظامي في القنيطرة وشمال دمشق، فيما اعلن النظام السوري انه تصدى للصواريخ ودمر العشرات منها.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وتتهم الحكومة الإسرائيلية القوات الإيرانية بأنها تسعى لترسيخ وجودها العسكري في سوريا لشن الضربات على إسرائيل.