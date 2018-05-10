اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الخميس، ان الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية مؤشر على "بداية مرحلة جديدة من العدوان".

ونقلت وكالة (سانا) عن مسؤول بالوزارة قوله ان الهجوم الإسرائيلي على سوريا جاء في إطار "النهج العدواني للكيان الصهيوني وردا على هزيمة ادواته من المجموعات الارهابية".

ووصف المصدر السلوك الإسرائيلي بأنه "عدواني"، ولن يؤدي إلا إلى "زيادة التوتر في المنطقة“.

وتداولت مصادر اعلامية أنباء بأن "فيلق القدس" الإيراني شن من سوريا، فجر الخميس، ضربات على مجمعات عسكرية إسرائيلية، في وقت تحدث الجيش الاسرائيلي بأن قاسم سليماني قائد الفيلق هو من قاد العملية، فيما ردت اسرائيل بقصف مواقع واهداف إيرانية وللجيش النظامي في القنيطرة وشمال دمشق، فيما اعلن النظام السوري انه تصدى للصواريخ ودمر العشرات منها.

وبحسب الدفاع الروسية، فقد شاركت 28 طائرة إسرائيلية من نوع إف-15 وإف-16 في الهجوم الليلي، وأطلقت نحو 60 صاروخا على مواقع داخل سوريا، إضافة إلى إطلاق 10 صواريخ أرض-أرض تكتيكية، وكان الهدف مواقع مرابطة الوحدات الإيرانية ومواقع للدفاع الجوي السوري في منطقة دمشق وجنوبي البلاد.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.