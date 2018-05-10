الذهب يواصل الصعود.. والغرام يبلغ 16500 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

حقق سعر الذهب، يوم الخميس، ارتفاعاً جديداً بلغ معه غرام الـ21 قيراط سعر 16500 ليرة سورية.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16500 ليرة للمبيع، وبـ16400 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14143 ليرة للمبيع، و14043 ليرة للشراء. وذكرت الجمعية ان أونصة الذهب سجلت عالمياً سعر 1315 دولار أمريكي. وكان سعر الذهب سجل في اليومين الماضيين 16400 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-05-10 07:12:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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