قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على مواقع داخل سوريا الليلة الماضية.

وبينت الدفاع الروسية في بيان لها، أن " 28 طائرة إسرائيلية من نوع إف-15 وإف-16 شاركت في الهجوم الليلي، وأطلقت نحو 60 صاروخا على مواقع داخل سوريا، إضافة إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي 10 صواريخ أرض-أرض تكتيكية".

ولفت البيان الى إن "الهجوم الإسرائيلي استهدف مواقع مرابطة الوحدات الإيرانية ومواقع للدفاع الجوي السوري في منطقة دمشق وجنوبي البلاد".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "يجري التحقق من حجم الخسائر التي تكبدتها الوحدات الإيرانية والبنى التحتية العسكرية والمدنية السورية جراء القصف الإسرائيلي".

وحدد البيان توقيت القصف الإسرائيلي، بأنه "تم بين الساعتين 1.45الـ والـ3.45 الليلة الماضية، بذريعة الرد على قصف مواقع إسرائيلية من قبل الوحدات الإيرانية في وقت سابق".

و شن "فيلق القدس" الايراني من سوريا، فجر الخميس، ضربات على مجمعات عسكرية إسرائيلية، فيما ردت اسرائيل بقصف مواقع واهداف ايرانية وللجيش النظامي في القنيطرة وشمال دمشق، فيما اعلن النظام السوري انه تصدى للصواريخ ودمر العشرات منها.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وتتهم الحكومة الإسرائيلية القوات الإيرانية بأنها تسعى لترسيخ وجودها العسكري في سوريا لشن الضربات على إسرائيل.