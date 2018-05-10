كشف مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لأوروبا، سيمون ميسيري، عن صعوبات يواجهها فريق الاتحاد تتمثل في الوصول للمناطق السورية من اجل تقديم المساعدات.

وقال ميسيري، في تصريح لوكالة (سبونتيك)، "نواجه صعوبة في الوصول، المبادئ الإنسانية لا تحترم، وفي سوريا خسرنا 70 من المتطوعين لدى الصليب الأحمر السوري أثناء تأديتهم لعملهم، حيث تمت مهاجمتهم أثناء تلبيتهم للعمل الإنساني".

وأكد مدير المكتب الإقليمي، أنّه يجب "حماية الاتحاد من قبل القانون الإنساني الدولي، ولكنه في الحقيقة غير محمي".

وتكررت حوادث تعرض قوافل المساعدات الإنسانية التي كانت تنقل معونات للمناطق المحاصرة للاستهداف والهجمات في عدة مناطق، ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من كوادر البعثات الانسانية بالاضافة لمتطوعين.

ونشرت المنظمة الدولية للهجرة قائمة لأخطر الأماكن في العالم لإيصال مساعدات إنسانية للعام 2017، تصدرتها سوريا.