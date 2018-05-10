حذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي النظام السوري من العمل ضد القوات الاسرائيلية.

وقال افيخاي ادرعي في تغريدة له على تويتر نشرت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بان اسرائيل تعتبر "النظام السوري مسؤولا عم يجري في اراضيه " وان الجيش الاسرائيلي " موجود في حالة جاهزية عليا لسيناريوهات وسيواصل التحرك من احل امن مواطني اسرائيل"

واضاف ادرعي بان سلاح الجو الاسرائيلي بقصف "عدة انظمة اعتراض جوي تابعة للجيش السوري" ليلة امس.

واوضح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي من خلال حسابه على تويتر بان غارات اسرائيلية قامت باستهداف "مواقع استخباراتية ايرانية يتم تفعيلها من قبل فيلق القدس" الايراني ، وكذلك استهدفت الغارات "مقارات قيادة لوجستية" تابعة للفيلق و"مجمع عسكري ومجمع لوجستي .. في الكسوة ومعكسر ايراني في شمال دمشق ومواقع لتخزين اسلحة في مطار دمشق الدولي".

جاءات هذه التصريحات بعد تبادل للقصف استهدف كلا مواقع للجيش النظامي والجيش الاسرائيلي في القنيطرة والجولان المحتل منتصف ليلة امس الاربعاء بحسب تقارير اعلامية.

وقالت سانا بان "وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية ودمرت العشرات منها".

وكانت مصادر اعلامية قد اشارات في وقت سابق من ليلة امس بان "​الجيش الاسرائيلي​ استهدف نقاط للجيش النظامي على اطراف مدينة البعث في ​القنيطرة​ بثلاث ​قذائف صاروخية​ دون تسجيل إصابات", لافتة الى ان الجيش النظامي اطلق دفاعاته الجوية باتجاه اهداف في الجو بالجولان".

وبحسب المصادر فأن "الصواريخ اصابت أهدافا عسكرية حساسة وهامة".

واوردت قناة الميادين المقربة من ايران ، بان "الصواريخ اصابت ايضا كل من مركز عسكري رئيس للتنصت على الشبكات السلكية وللاسلكية بالسلسلة الغربية, مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الإلكتروني, محطات اتصالات لأنظمة التواصل والإرسال, مرصد لوحدة اسلحة دقيقة موجهة أثناء عمليات برية, مهبط مروحيات عسكرية, مقر القيادة العسكرية الإقليمية للواء 810, والمقر الشتوي للوحدة الثلجية الخاصة البنستيم".

الا ان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي نفى ان تكون الصواريخ الايرانية قد اصابت اي من الاهداف الاسرائيلية واشار في تغريدة له بان 4 صواريخ قد تم اعتراضها "بينما باقي الصواريخ لم تسقط في اسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم إيران في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بنشر "أسلحة خطيرة جدا" في سوريا في إطار حملة لتهديد إسرائيل، مضيفاً أن إيران تدعو علنا ويوميا لتدمير إسرائيل ومحوها من على وجه الأرض وتمارس عدوانا لا هوادة فيه ضدنا .

وسبق أن رفعت إسرائيل، منذ أيام درجة تأهب جيشها، تحسبا لرد عسكري إيراني ، على خلفية الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.

تلا ذلك إعلان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في نهاية نيسان الماضي، أن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق، مضيفاً أن العناصر يتدربون للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة.