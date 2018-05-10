قال مصدر عسكري ان وسائط الدفاع الجوي في الجيش النظامي تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية ودمرت العشرات منها.

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ونقلت وكالة سانا عن المصدر قوله إن "دفاعاتنا الجوية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية المعادية ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها بينما استطاع بعضها استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة".

ولفت سانا إلى أن المعلومات تفيد بأن العدو الإسرائيلي كان يستهدف عبر عدوانه بعض كتائب الدفاع الجوي ويحاول تدمير بعض الرادارات وأن طائرات العدو أطلقت من داخل الأراضي المحتلة عددا من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية تصدت لها الدفاعات الجوية.

من جهتها, أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن 4 طائرات للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية بالتزامن مع العدوان.

وكانت مصادر اعلامية اشارت الى ان جيش الاحتلال الاسرائيلي​ استهدف نقاط للجيش النظامي على اطراف مدينة البعث في ​القنيطرة​ بثلاث ​قذائف صاروخية​ دون تسجيل إصابات", لافتة الى ان الجيش اطلق دفاعاته الجوية باتجاه اهداف في الجو بالجولان".

واضافت المصادر ان الجيش الاسرائيلي استهدف عدد من النقاط في ​بلدة حضر ​ الواقعة عند خط الاشتباك في ​الجولان​, لافتا الى ان الطيران الاسرائيلي قصف ايضا نقاط في محيط خان ارنبة.

قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان عدوان إيراني خطير, في الساعة 00:10 تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا من قبل فيلق القدس الإيراني باتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان, تم اعتراض بعض منها.

وكان أدرعي، قال الثلاثاء، أن الجيش رصد مؤشرات استثنائية في صفوف القوات الإيرانية في سوريا وأمر بفتح الملاجئ العامة في الجولان المحتل تحسبا لأي طارئ.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم إيران في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بنشر "أسلحة خطيرة جدا" في سوريا في إطار حملة لتهديد إسرائيل، مضيفاً أن إيران تدعو علنا ويوميا لتدمير إسرائيل ومحوها من على وجه الأرض وتمارس عدوانا لا هوادة فيه ضدنا .

وسبق أن رفعت إسرائيل، منذ أيام درجة تأهب جيشها، تحسبا لرد عسكري إيراني ، على خلفية الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.

تلا ذلك إعلان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في 26 نيسان الماضي، أن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق، مضيفاً أن العناصر يتدربون للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، هدد بأن ما وصفه بـ"جريمة اسرائيل" باستهداف مطار التيفور العسكري" في سوريا، الذي قتل فيه إيرانيون، لن تبقى من دون رد.

وتعرضت قاعدة "T4" العسكرية الجوية الواقعة بمحافظة حمص وسط سوريا لضربات جوية، في 9 نيسان الجاري، أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم، حسب ما قالته طهران، 7 عسكريين إيرانيين.