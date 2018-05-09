نجح إشبيلية في تحقيق فوز ثمين 3-2 على ضيفه ريال مدريد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 34 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت الأربعاء في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

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وسجل أهداف فريق إشبيلية وسام بن يدر وميجيل لايون وسيرجيو راموس "بالخطا في مرماه" في الدقائق " 26 و45 و84"، بينما هدفي ريال مدريد من توقيع بورخا مايورال بالدقيقة "87" وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة "96".



ورفع فريق إشبيلية رصيده لـ54 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما ريال مدريد تجمد رصيده عند النقطة الـ72 في المركز الثالث.