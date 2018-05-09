وافقت رئاسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، على خطة وزارة الزراعة الإنتاجية للموسم الصيفي 2017/2018 وذلك في ضوء معدل الهطولات المطرية للموسم الحالي.

وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر "فيسبوك" إنه تم ، خلال جلسة الحكومة أمس الثلاثاء، تكليف رئيس المجلس اللجنة الاقتصادية "لوضع آلية لتسويق المحاصيل الزراعية بما فيها الخضار التي عانت اختناقات تسويقية مؤخرا، تتضمن تكاليف الإنتاج وآليات الاستجرار والتسويق لتكون وفق أسعار مجدية ومشجعة لكل من المزارع والمنتج و المستهلك بهدف المحافظة على تنمية زراعية حقيقية".

وكان مجلس الوزراء كلف مؤخرا, وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل المباشر لاستجرار محاصيل الحمضيات والتفاح من المزارعين مباشرة بهدف التسويق محليا وخارجيا وعرض الإنتاج في صالات المؤسسة السورية للتجارة وتقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما طلب المجلس من وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي "حصر الأضرار التي تعرض لها محصولا التبغ والتفاح والمحاصيل الأخرى جراء الظروف الجوية الأخيرة للتعويض على المزارعين" .

ومن جهة اخرى، كلف مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية "البدء بالتحضيرات والإعداد المتميز لانطلاق الدورة الستين لـ معرض دمشق الدولي بين 6 ولغاية 15 أيلول القادم لجهة، بهدف تأمين كل مستلزمات نجاحها ومشاركة أكبر عدد من الفعاليات محليا وخارجيا والتنظيم اللائق وتنوع النشاطات المرافقة لأيام المعرض".

وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً في 23 آب الماضي, بالاستثمار المستمر لمدينة المعارض نظرا للإمكانات الضخمة التي تمتلكها لجهة تنظيم المعارض العامة والمتخصصة أو على مستوى تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية التي يمكن أن يرتادها المواطنون على مدار العام.

وكان معرض دمشق الدولي عاد الى الساحة العام الماضي بعد انقطاع دام 5 سنوات نتيجة الأوضاع الأمنية في سوريا.

و طالب مجلس الوزراء كل من وزارتي الصحة و التعليم العالي "تعزيز الكادر التمريضي في المشافي والمراكز الصحية وإجراء دورات تخصصية لرفع كفاءة ومهارة العاملين في هذا القطاع" .

ودعا المجلس وزارة الإدارة المحلية و البيئة "بمتابعة كافة الأعمال الجارية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتزويدها بكل مستلزمات العمل من النواحي الفنية و اللوجستية و الخدمية لتمارس الدور المنوط بها في عملية التنمية" .

وناقشت الحكومة في جلستها السابقة تحضيرات وزارة التربية للعملية الامتحانية في جميع المراحل الدراسية، وكلفت وزارات السياحة والأوقاف والسياحة، بوضع خطة مشتركة لإعادة تأهيل وترميم مدينة حلب القديمة.