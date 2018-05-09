توج يوفنتوس، متصدر الدوري، بلقب كأس إيطاليا بعد فوزه العريض 4-0 على حساب ميلان الأربعاء على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة روما.

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وبعد شوط أول خالي من الأهداف، تمكن يوفنتوس من تسجيل رباعية عن طريق مهدي بن عطية، هدفين في الدقائق (55 و64)، ودوجلاس كوستا في الدقيقة (60)، وكالينيتش بالخطأ في مرماه (76).



وتوج اليوفي باللقب الـ13 في تاريخ النادي، والرابع على التوالي، ليحقق البيانكونيري، رقمًا قياسيًا جديدًا.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح مهدي بن عطية، مدافع اليوفي، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 55، بعد عرضية من بيانيتش، أسكنها المغربي في الشباك، وتعلن تقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

استمر زلزال يوفنتوس، في وجه ميلان، وبعد خطأ ثاني فادح من دوناروما، تمكن بن عطية من تسجيل هدفه الشخصي الثاني، والثالث ليوفنتوس، في الدقيقة 64.



وعن طريق بيانيتش، من ركلة ركنية، في الدقيقة 76، زاد يوفنتوس غلته من الأهداف بعد هدف عكسي من كالينيتش، ليعلن الهدف الرابع لليوفي.