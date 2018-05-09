حقق مانشستر سيتي، رقماً قياسياً جديداً، بعد تسجيله ثلاثية في شباك برايتون مقابل هدف، الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ31 بالبرمييرليج.

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وقالت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، إن مانشستر سيتي حقق بذلك الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة لفريق واحد في موسم بالبريمييرليج برصيد 105 أهداف.



وأضافت أن تشيلسي كان يملك الرقم القياسي في المسابقة برصيد 103 أهداف في موسم 2009-2010.



وأوضحت أن توتنهام هو الأكثر تسجيلا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي إجمالا، عندما سجّل 111 هدفًا في موسم 1962-1963.



وتقلّصت فرص تشيلسي في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتعادله مع ضيفه هيديرسفيلد تاون 1-1، على ملعب ستامفورد بريدج في مباراة مؤجلة .



وتقدّم الضيوف أولا عبر لوران ديبويتري (50)، وعادل مارس ألونسو الكفّة لتشيلسي في الدقيقة 62.



وارتفع رصيد تشيلسي بهذا التعادل إلى 70 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن توتنهام الذي فاز 2-1 على ضيفه نيوكاسل وتقدم الى المركز الثالث بفارق نقطتين عن ليفربول الرابع مع تبقي جولة واحدة على النهاية.



أما هيديرسفيلد فحقق المطلوب بكسبه نقطة رفعت رصيده إلى 37 نقطة، لينجو رسميا من الهبوط إلى الدرجة الأولى.