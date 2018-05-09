برشلونة يحافظ على سجله الخالي من الهزائم بخماسية بشباك فياريال اخبار الرياضة شارك

حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ضيفه فياريال 5-1 لحساب المرحلة الرابعة والثلاثين المؤجلة من الدوري الإسباني .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل لبرشلونة، البرازيلي فيليب كوتينيو 11، ومواطنه باولينيو 16، ليونيل ميسي 45، والفرنسي عثمان ديمبيلي ثنائية 87 و90+3.



وصار رصيد برشلونة الذي توج ببطولة الدوري الإسباني 90 نقطة، مقابل 57 نقطة للغواصات الصفراء في المركز السادس.



على ملعب "كامب نو"، بات برشلونة الساعي إلى إنهاء الموسم دون خسارة بعد أن عزز الرقم القياسي الذي انتزعه هذا الموسم من ريال سوسييداد من حيث عدد المباريات المتتالية في الدوري دون هزيمة (43 امتداداً بين موسمين)، على بعد مباراتين ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري ينهي موسماً بأكمله دون هزيمة منذ ثلاثينات القرن الماضي.



وكان الغريم ريال مدريد حقق ذلك في موسم 1931-1932، لكن في بطولة من 18 مرحلة، واذا نجح برشلونة في مسعاه سيكون الأول على الإطلاق يحقق هذا الانجاز الفريد في موسم من 38 مرحلة.



وتبدو الفرصة سانحة امام العملاق الكاتالوني لتحقيق هذا الهدف عندما يحل ضيفاً على ليفانتي قبل ان يستضيف ريال سوسييداد في المرحلتين الاخيرتين.



ويحتل النجم الأرجنتيني ميسي صدارة هدافي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم حيث سجل 34 هدفاً (محمد صلاح 31). سيريانيوز 2018-05-09 19:03:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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