اعلن رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي، انه تم تفويض جميع عمادات كليات الجامعة بتحديد التوقيت المناسب لبدء امتحاناتها للفصل الدراسي الثاني بما ينسجم مع وضع كل كلية من الكليات، مع الإسراع في إصدار البرامج الامتحانية للطلاب.

وقال قباقيبي لصحيفة "الوطن" المحلية انه "سيتم تأمين جميع التجهيزات والمستلزمات الامتحانية والتنسيق بين مختلف الكليات على صعيد تجهيز القاعات الخاصة للامتحانات، إضافة إلى الكادر المختص المشرف على الامتحانات والاعتماد على طلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق".

وفي سياق متصل، كشف عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق ماهر ملندي أنه "تم الاتفاق على بدء امتحانات الكلية بـ6 حزيران"، مشيرا إلى أن "برنامج الامتحان يصدر الأحد القادم كأقصى تقدير".

من جانبه، بين عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عدنان غانم لـ«الوطن» أنه "من المقرر ان تبدأ امتحانات الكلية بـ10 حزيران".

وبحسب الصحيفة، فانه من المتوقع ان تبدأ امتحانات كلية الآداب والعلوم قبل 10 حزيران نظرا " للأعداد الطلابية الكبيرة والتي تتجاوز الـ 70 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والمقررات الامتحانية".

وحسب المعلومات الجامعية، من المتوقع أن تنطلق امتحانات العديد من الكليات التطبيقية "لبعد عيد الفطر، وأن يكون بدء الامتحانات بالكليات النظرية ذات الأعداد الكبيرة من الطلاب، علما أن الامتحانات بموجب التقويم الجامعي تنطلق بـ12 حزيران القادم".

وسبق لـ وزارة التعليم العالي ان حددت يوم الاربعاء الماضي، مواعيد تقديم امتحانات مقررات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2017-2018 لطلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية.