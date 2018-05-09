توج باريس سان جرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بفوزه على ليزيربييه من الدرجة الثالثة 2-صفر على ملعب فرنسا في المباراة النهائية.

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وسجل الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (26) والأوروغوياني إدينسون كافاني (74 من ركلة جزاء) الهدفين.



وأصبح باريس سان جرمان أول فريق يحرز اللقب 4 مرات متتالية معززا رقمه القياسي بفارق لقبين أمام مرسيليا (10 ألقاب).



وهو اللقب الثالث لباريس سان جرمان هذا الموسم بعد أن توج بلقب كأس الرابطة للموسم الخامس تواليا بفوزه على موناكو 3-صفر في المباراة النهائية، واستعاد لقب الدوري من نادي الإمارة بالذات.



كما هو اللقب السابع والأخير لباريس سان جرمان بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري في موسمين، إذ سيودعه بعد المباراة الأخيرة في الدوري أمام كاين، لأن نادي العاصمة اتخذ قرارا بعدم تمديد عقده واستبداله على الأرجح بالألماني توماس توخل بحسب وسائل الإعلام.



وتعاقد سان جرمان في 2016 مع المدرب السابق لفالنسيا وإشبيلية على أمل قيادته إلى لقبه الأول في دوري الأبطال، لكن النادي الباريسي ودع المسابقة القارية من الدور ثمن النهائي في موسميه مع إيمري رغم الأموال الطائلة التي أنفقها لتعزيز صفوفه.



وأنفق سان جرمان أكثر من 400 مليون يورو الصيف الماضي من أجل تعزيز صفوفه بلاعبين مثل البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، ولم يكن هدفه من ذلك استعادة لقب الدوري المحلي من موناكو أو الفوز مجددا بالكأسين المحليتين.