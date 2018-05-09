واصل نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميًا سابقاً والثاني عشر حالياً، مسلسل عودته المتعثرة من الإصابة، بخروجه من الدور الثاني لدورة مدريد بخسارته الأربعاء أمام البريطاني كايل إدموند 3-6 و6-2 و3-6.

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ولم يستطع دجوكوفيتش المصنف عاشراً في الدورة والباحث عن استعادة مستواه السابق، استثمار فوزه في الدور الأول على الياباني كي نيشيكوري، وتعزيز ثقته قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام بين 27 أيار و10 حزيران.



ولا يزال الصربي يعاني من آثار العملية الجراحية الطفيفة التي أجراها في المرفق الأيمن في شباط الماضي، ولذلك لمعالجة الاصابة التي أبعدته عن جزء كبير من النصف الثاني للموسم الماضي.



والأربعاء، تمكن إدموند (23 عاماً) من التفوق على دجوكوفيتش للمرة الأولى في أربع مواجهات بينهما، علمًا أن المجموعة الأولى التي فاز بها البريطاني المصنف 22، كانت أول مجموعة يتمكن من انتزاعها منه.



ويلاقي إدموند في ثمن النهائي البلجيكي دافيد غوفان الثامن في البطولة الذي هزم الهولندي روبن هازه 7-5 و6-3.



وبددوره كشر الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا وحامل اللقب، عن أنيابه مبكرا وبدأ مسيرته في بطولة مدريد بفوز كاسح على حساب الفرنسي جايل مونفيس بمجموعتين دون رد .



وخلال ساعة و13 دقيقة فقط أنهى نادال الأمور لصالحه بنتيجة 6-3 و6-1 ليتأهل للدور الثالث في البطولة التي يحمل لقبها وأيضا الرقم القياسي في الفوز بها (5 مرات).



وسينتظر المصنف الأول في ثمن النهائي الفائز من مواطنه فيليسيانو لوبيز والأرجنتيني دييجو شفارتزمان.