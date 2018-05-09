أفادت صحيفة محلية، أنه تم الاعلان عن مشروع قانون يسمح للمصرف المركزي بإصدار ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة، وذلك بعد إصدار فئة الألفين ليرة منذ فترة.

ونص مشروع القانون، بحسب صحيفة (الوطن) المحلية، على "تعديل الفقرة أ من المادة 16 من قانون المصرف المركزي والنقد الأساسي لتصبح أنه يمكن إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى خمسة آلاف ليرة".

من جهته، رأى رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب عمار بكداش أنه "ليس هناك مانع من إصدار ورقة نقدية بهذه القيمة"، موضحاً أن "المهم ليس رقم الورقة النقدية بل كمية الأموال المتداولة وتناسبه مع البضائع الموجودة".

وأضاف بكداش ان"هذا لا يؤثر على غلاء العملة أو التضخم"، ضارباً مثلاً حينما تم طرح فئة الألفي ليرة "لم تتأثر العملة بل على العكس تراجع صرف الدولار أمام الليرة".

وكان مصرف سورية المركزي نفى مؤخراً، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن طرح فئة خمسة آلاف ليرة في الأسواق، داعيا المواطنين ومختلف الفعاليات الاقتصادية إلى توخي الدقة وعدم تصديق أي خبر إلا إذا كان صادرا عن المصرف المركزي.

يشار الى ان مصرف سوريا المركزي طرح العام الماضي ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 ليرة في الأسواق.