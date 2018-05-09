أتاحت الحكومة لذوي وأبناء الشهداء الحصول على فرص عمل وتخصيصهم بنسبة 10 % من عدد البعثات الدراسية ومنح الجامعات الخاصة.

وبينت الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، انه تم "صدور القانون رقم /36/ لعام 2014 القاضي بحجز نسبة /50/ لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة".

واشارت الى ان القرار "يأتي وفقاً لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته".

وأصدر الرئيس بشار الأسد في وقت سابق قانوناً بحجز 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات لذوي الشهداء, حيث يشمل أيضا قتلى المجموعات المقاتلة "بإمرة" الجيش النظامي بعد اعتبارهم شهداء.

وأشارت الحكومة إلى أنه "صدر المرسوم رقم /44/ لعام 2013 القاضي بتخصيص أبناء الشهداء بنسبة مئوية لا تتجاوز 10% من عدد البعثات الدراسية ومنح الجامعات الخاصة المخصصة لوزارة التعليم العالي".

وكان الأسد أصدر في عام 2013 المرسوم التشريعي رقم 44 القاضي بأن تخصص لأبناء الشهداء نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية التي تحدد في إعلان البعثات العلمية ونسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من المنح التي تتم الاستفادة منها وفق أحكام الفقرة ب من المادة 19 من قانون البعثات العلمية ومنح الجامعات الخاصة السورية المخصصة لوزارة التعليم العالي.

يشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز