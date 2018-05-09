شن الجيش النظامي، صباح الأربعاء، عمليات قصف ضد من تبقى من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في بادية دير الزور، حيث تمكن من استعادة السيطرة على 1500 كم مربع.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "وحدات الجيش سيطرت على مساحة تقدر بنحو 1500 كم مربع بعد أن تمكنت من تطهير مناطق الفيضة وفيضة بن موينع والطماح إلى الجنوب الغربي من دير الزور بنحو 80 كم".

وبينت الوكالة أن "وحدات الجيش انطلقت من مفرق الميادين وتقدمت لمسافة أكثر من 60 كم في عمق البادية لتقطع بذلك طرقا حيوية للمسلحين في عمق البادية الأمر الذي يؤمن مزيدا من الحماية لريف دير الزور الشرقي".

وجاء ذلك بعدما اعلنت وسائل اعلام رسمية، اواخر الشهر الماضي، ان الجيش النظامي تمكن من السيطرة على 4 قرى شرق نهر الفرات، تلاه اعلان لـ (قوات سوريا الديمقراطية) يقول انها طردت قوات الجيش النظامي من تلك القرى .

وتسيطر قوات النظامي حاليا على مدينة دير الزور وكامل الضفة الغربية لنهر الفرات، في حين تنتشر قوات سوريا الديموقراطية على ضفته الشرقية.