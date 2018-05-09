واصل الجيش النظامي ، يوم الأربعاء، عملياته العسكرية ضد تنظيم "داعش" ، وسط اندلاع معارك عنيفة على عدة محاور في جنوب دمشق.

وأفادت وكالة (سانا) ان "وحدات من الجيش قصفت مواقع لمسلحين شمال حي الحجر الأسود وشماله الغربي في إطار التنفيذ الدقيق للعملية العسكرية ".

بدورها، تحدثت مصادر مؤيدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن رمايات مدفعية استهدفت مواقع ونقاط تنظيم (داعش) في مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق".

وتابعت أن "مسلحين استهدفوا بقذيفة هاون حي التضامن جنوب دمشق ولا معلومات عن إصابات حتى اللحظة".

من جهتها، أفادت مصادر معارضة ان معارك عنيفة اندلعت بين قوات النظام وتنظيم (داعش) على جبهات مخيم اليرموك والتضامن والحجر الأسود .

واشارت المصادر الى ان الطيران الحربي استهدف مواقع تنظيم "داعش" بعدة غارات جوية في أحياء مخيم اليرموك و الحجر الأسود والتضامن جنوب دمشق، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي طال المنطقة.

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ نحو ثلاثة أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الاسود، وسط معارك على عدة محاور، في اطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكان الجيش النظامي سيطر، يوم السبت، بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود ـ بعدما فصل الحجر عن مخيم اليرموك.

وسبق ان اعلن مصدر عسكري ، منذ أيام، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

ويسيطر تنظيم "داعش" على نحو 80 في المئة من مخيم اليرموك و40 في المئة من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيي القدم والتضامن.