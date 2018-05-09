أعلن الجيش التركي، يوم الأربعاء، عن إنشاء نقطة مراقبة جديدة في منطقة خفض التصعيد في محافظة ادلب.

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ونقلت قناة (trt) التركية، عبر موقعها على صفحة (تويتر)، عن الجيش التركي اعلانه " تأسيس نقطة المراقبة العاشرة في محافظة إدلب ، بموجب اتفاقية مناطق خفض التوتر المبرمة في أستانا".

من جهتها، تحدثت صفحات معارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن دخول رتل عسكري تركي مؤلف من عشرات الآليات من معبر كفرلوسين باتجاه منطقة الراشدين غرب حلب،لانشاء نقطة مراقبة.

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع لها في استانا في ايلول الماضي الى اتفاق يقضي الى انشاء 4 مناطق لخفض التوتر بسوريا وهي شمال مدينة حمص، الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن — في محافظة درعا، وفي محافظة إدلب.

وبموجب اتفاقية أستانا، من المنتظر أن يشكل الجيش التركي 12 نقطة مراقبة تدريجيا تمتد من شمالي إدلب إلى جنوبها.

و ارسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب، في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي، وطالبت بخروجهم "دون شروط"، واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".