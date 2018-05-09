هددت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء، بالتدخل العسكري في مدينة تل رفعت بريف حلب، والخاضعة تحت سيطرة الفصائل الكردية، في حال تعرضت لاعتداء من المنطقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث الرسمي للرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قوله في مؤتمر صحفي، ان "مباحثات تجري مع روسيا بهذا الشأن".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن مؤخراً أن العملية التركية التي تنفذها بلاده ضد الفصائل الكردية في سوريا ستستمر، مشيرا إلى أن الأولوية في منبج وتل رفعت ستكون للوسائل الدبلوماسية.

وسبق للرئيس التركي أن ذكر نيته التوجه الى مدينتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا بهدف طرد المقاتلين الاكراد منها، في اطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين.

وكانت وسائل اعلام تركية قالت ان الجيش التركي بالتعاون مع قوات "الجيش الحر"، بدأ في أواخر آذار الماضي، عملية عسكرية في مدينة تل رفعت، في ظل حديث عن اتفاق تركي مع روسيا، من اجل تسليم المنطقة لتركيا.

وأعلنت أنقرة عدة مرات أنها ستطهر كامل المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا، من مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية، مشيرة الى أنها تعمل في الأرض السورية بدعوة من السكان المحليين الذين يعانون من "اضطهادات" المسلحين الأكراد.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة..