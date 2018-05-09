قالت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية أقامت قاعدة جديدة في مدينة منبج في شمال سوريا قبل ثلاثة أشهر، بعد أن هددت تركيا بشن عملية ضد المدينة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن شرفان درويش الناطق باسم المجلس العسكري في منبج التابع (لقوات سوريا الديمقراطية) التي تقودها (وحدات حماية الشعب) ،قوله ان "القاعدة الجديدة، تضم قوات فرنسية كذلك".

وأضاف درويش أن "القوات الأمريكية والفرنسية تقوم بدوريات على الجبهة بين قوات سوريا الديمقراطية ومعارضين مدعومين من تركيا "، موضحاً أن "القاعدة تأسست بعد فترة وجيزة من شن تركيا لهجوم على عفرين ".

وسبق أن كشف شرفان في أيار الجاري، عن أن الولايات المتحدة وفرنسا تؤسسان لقاعدة عسكرية جديدة في منبج بريف حلب، مضيفا ان القاعدة الأمريكية الفرنسية الجديدة يتم تجهيزها على الخط الشمالي لمنبج، لتضاف إلى القواعد الموجودة مسبقا غربي المدينة، فيما يتم تسيير دوريات برية وجوية لمراقبة وحماية المنطقة .

وكانت وسائل إعلام، تناقلت مطلع الشهر الماضي بدء التحالف الدولي تشييد قاعدة عسكرية جديدة في منطقة العون الواقعة شمالي مدينة منبج ريف حلب الشرقي، والخاضعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد، لتكون موطئ القاعدة الثالثة للتحالف في ريف حلب الشرقي.

وعززت الولايات المتحدة الأمريكية من وجودها العسكري في مدينة منبج ، حيث أشار التحالف إلى أن التعزيزات الجديدة هي "إجراء وقائي لضمان أمن جنود التحالف بالمنطقة".

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه تركيا مراراً عزمها التوجه إلى مدينتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا بهدف طرد المقاتلين الأكراد منها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين.

سيريانيوز