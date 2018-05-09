أصيب شخص بجروح، يوم الاربعاء، بانفجار وقع في ريف ادلب الغربي.

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وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة انفجرت محيط مدينة جسرالشغور بريف ادلب مما أدى لإصابة شخص بجروح .

وجاء ذلك عقب 3 أيام من سقوط ضحايا جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الدانا بريف ادلب الشمالي.

وتشهد محافظة ادلب من فترة لأخرى عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

كما تشهد المحافظة سلسلة محاولات وعمليات اغتيال على نطاق واسع ، طالت مدنيين ومقاتلين من فصائل إسلامية و معارضة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.