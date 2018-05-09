سقطت قذائف، يوم الأربعاء، في مناطق بالعاصمة دمشق، مما ادى الى سقوط ضحايا في برج دمشق.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في الشرطة قوله ان "قذيفة صاروخية سقطت على الطوابق العليا من برج دمشق في منطقة المرجة وتسببت بارتقاء قتيلين وإصابة 13 مدنيا بجروح جلهم من النساء والأطفال بينهم حالة حرجة".

من جهتها، قالت صفحات متخصصة بمتابعة أخبار القذائف عبر مواقع التواصل الاجتماعي،ان قذيفة صاروخية سقطت في حي دف الشوك جنوب دمشق، كما سقطت اخرى في حي التضامن، دون انباء عن اصابات.

وكانت العاصمة شهدت هدوء بعد عودة مناطق الغوطة الشرقية لسيطرة الجيش النظامي، إلا أنه ومع بدء معركة جنوب دمشق ضد "داعش" تعرضت مناطق الزاهرة والميدان للاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر القادمة من مخيم اليرموك والحجر الأسود.