وفر التحديث الجديد لتطبيق "واتساب" على منصة iOS، ميزات كثيرة للمستخدمين بعضها عامة وآخرى مخصصة لمناطق محدودة في الوقت الحالي.

وكشف موقع phonearena الهندي، ان أبرز المزايا العامة التي وفرها التطبيق هي دعم وضع صور داخل صورة "Picture-in-Picture"، والذى تم دعمه سابقًا على "فيسبوك" و"انستجرام" وغيرهم، وهو ما يعنى أنه عندما يتلقى المستخدم أي فيديو في الرسائل سيكون قادر على تشغيله والاستمرار في تصفح أي شيء على الهاتف في نفس الوقت.

وحصل التطبيق على بعض المزايا المتعلقة بالمشرفين، مثل القدرة على إزالة حقوق الإدارة من المشاركين الآخرين، وهو الأمر الذى يحتاج أن يكون المستخدم مسؤول عن المجموعة وليس مشرف، كذلك فإن مدراء المجموعة يمكنهم الآن اختيار من يمكنه تغيير موضوع أو رمز أو وصف المجموعة من المشرفين الآخرين.

اما الميزات الخاصة بمناطق دون غيرها، فإن مستخدمي "واتساب" في أوربا سيجدوا الآن خيار لتأكيد العمر ""لا يقل عن 16 عام" وذلك عند محاولة تسجيل حساب على "واتساب"، وهذا الشرط تم تفعيله الأسبوع الماضي في تحديث سياسة الخصوصية وليتوافق مع اللوائح الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

سيريانيوز