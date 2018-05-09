قالت شركة "غوغل" انها ستطلق النسخة الأولى من منصة انترنت الأشياء Android Things 1.0 بشكل رسمي، وذلك بعد أكثر من 17 شهر من التجارب والاختبارات، إذ أصبحت جاهزة للاستخدام من قبل جميع المطورين وشركات التكنولوجيا.

وقال موقع GSM الهندي، إن منصة انترنت الأشياء Android Things 1.0، هي نظام يتيح للمستخدمين تشغيل مختلف الأجهزة وجعلها متصلة بالإنترنت مع بعضها البعض، وذلك بالاستفادة من الواجهة البرمجية الحالية وأدوات أندرويد، وهو ما يشمل العديد من الأمور مثل الترقيات السريعة المستمرة لمدة 3 سنوات من جوجل فضلاً عن الأمان والاستقرار.

وتقول "غوغل" أن النظام الجديد سيتوفر في الكثير من الأجهزة الذكية مثل السماعات والأجهزة المنزلية والتي من المفترض أن تظهر في الأسواق خلال هذا الصيف.