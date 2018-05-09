كشف مطورون، ان موقع التغريدات القصيرة "تويتر" يعمل على ميزة جديدة تحمل اسم "المحادثة السرية" وتهدف إلى تعزيز أمان الرسائل المباشرة بين المستخدمين، وتم رصدها داخل نسخة Android APK لتطبيق تويتر.

وبين موقع "تك انسايدر" الأمريكي، ان الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بتداول الرسائل المباشرة المشفرة، ما يضع "تويتر" في منافسة مع تطبيقات المراسلة الآمنة مثل Signal أوTelegram أوWhatsApp.

وتسمح ميزة الرسالة المباشرة الشائعة على "تويتر" للمستخدمين بإرسال رسائل إلى بعضهم البعض، بغض النظر عما إذا كانوا يتبعون بعضهم على الشبكة الاجتماعية أم لا، وهذه الميزة الجديدة الخاصة بالتشفير ستساعد في تأمين الرسائل ومنع اعتراضها من قبل أطراف خارجية.



