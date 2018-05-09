أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، يوم الأربعاء، أن جولة جديدة من محادثات أستانا بشأن سوريا، ستعقد يومي 14 و15 من أيار الجاري في العاصمة الكازاخية.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية بياناً للمكتب الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخية جاء فيه إن "الدول الضامنة لعملية أستانا اتفقت على عقد الجولة التاسعة من المحادثات في الـ14 والـ15 من ايار الحالي".

وكان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو قال في 19 نيسان الماضي، ان اللقاء الجديد حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخستانية أستاتا (استانا 9) سيعقد في 14-15 ايار.

وكانت محادثات استانا8، عقدت في 21 و22 كانون الاول الماضي, حيث تضمن البيان الختامي على اتفاق الدول الضامنة (روسيا- تركيا- على تشكيل مجموعتي عمل حول المعتقلين والمفقودين وتبادل الجثث وازالة الألغام من المناطق التاريخية في سوريا، محدداً موعد الجولة القادمة من المحادثات في النصف الثاني من شباط القادم.