مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في ريف القنيطرة الاخبار المحلية شارك

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان بجروح، يوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة في محيط قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان "شخص قتل واصيب اثنين آخرين، بانفجار عبوة ناسفة في محيط قرية حضر من الجهة الجنوبية ". وسبق ان أصيب 3 اطفال بجروح , في شهر كانون الثاني الماضي, جراء انفجار لغم أرضي في الحارة الجنوبية الغربية من قرية جبا بريف القنيطرة. وتعمد التنظيمات المسلحة كداعش والنصرة الى زرع الالغام الارضية والعبوات الناسفة قبيل انسحابها من المناطق والقرى التي يدخلها الجيش النظامي, ما يتسبب بوقوع ضحايا بين المواطنين جراء انفجارها. سيريانيوز

2018-05-09 06:04:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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