كشفت شركة "مايكروسوفت" أنها تعمل على تطوير ميزة جديدة تستند إلى Microsoft Payللمساعدة في الدفع للمشتريات مباشرة داخل Outlook.

وأوضح موقع engadget الأمريكي، ان الميزة لن تكون متاحة على الفور داخل البريد الإلكتروني، لكن تخطط Microsoft لتقديمها "على مراحل".

وبحسب الموقع، ستكون الخدمة متوفرة خلال الأسابيع القليلة القادمة لعدد قليل من مستخدميOutlook.com في بعض من دول العالم، وبعد ذلك سيتم توسيع عدد المستخدمين المستفيدين من تلك الميزة في الأشهر القادمة.

وليس من المتوقع أن تجني Microsoft أموالا من خدمة دفع الفواتير الجديدة، لكن مثل هذه الميزة يمكن أن تمنح المستخدمين سببًا محددًا لاستخدام Outlook بدلاً من تطبيق بريد إلكتروني آخر، في ظل المنافسة الشرسة مع "غوغل".

سيريانيوز