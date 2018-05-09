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قريباً... ميزة دفع الفواتير عبر بريد " Outlook"
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علوم وتكنولوجيا
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كشفت
شركة "مايكروسوفت" أنها تعمل على تطوير ميزة جديدة تستند إلى Microsoft
Payللمساعدة في الدفع للمشتريات مباشرة داخل Outlook.
وأوضح موقع engadget الأمريكي،
ان الميزة لن تكون متاحة على الفور داخل البريد الإلكتروني، لكن تخطط Microsoft لتقديمها
"على مراحل".
وبحسب الموقع، ستكون الخدمة متوفرة خلال الأسابيع القليلة القادمة لعدد قليل من
مستخدميOutlook.com في
بعض من دول العالم، وبعد ذلك سيتم توسيع عدد المستخدمين المستفيدين من تلك الميزة
في الأشهر القادمة.
وليس من المتوقع أن تجني Microsoft أموالا
من خدمة دفع الفواتير الجديدة، لكن مثل هذه الميزة يمكن أن تمنح المستخدمين سببًا
محددًا لاستخدام Outlook بدلاً
من تطبيق بريد إلكتروني آخر، في ظل المنافسة الشرسة مع "غوغل".
سيريانيوز
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2018-05-09 06:25:16
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