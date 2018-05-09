مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في ساحة الميسات بدمشق الاخبار المحلية شارك

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون، يوم الأربعاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في ساحة الميسات بدمشق.

وقالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان سيارة مفخخة انفجرت في ساحة الميسات بدمشق، وأسفرت عن مقتل شخصين واصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. ولم تقم أي جهة حتى اللحظة بتبني التفجير الأخير في دمشق. وكان شخص لقي مصرعه واصيب آخرون، في نيسان الماضي ، بانفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة برزة بدمشق. سيريانيوز

2018-05-09 08:09:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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