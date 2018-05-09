syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في ساحة الميسات بدمشق
الاخبار المحلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون، يوم الأربعاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في ساحة الميسات بدمشق.


وقالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان سيارة مفخخة انفجرت في ساحة الميسات بدمشق، وأسفرت عن مقتل شخصين واصابة 14 آخرين في حصيلة أولية.

ولم تقم أي جهة حتى اللحظة بتبني التفجير الأخير في دمشق.

وكان شخص لقي مصرعه واصيب آخرون، في نيسان الماضي ، بانفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة برزة بدمشق.

سيريانيوز
2018-05-09 08:09:39
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق