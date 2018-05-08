قال الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، الثلاثاء, أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لم ولن تلتزم بما تعهّدت به على الإطلاق، والليلة رأينا تجسيداً لكلام قلناه قبل 40 عاماً وهو أنّ أميركا دولة تنقض العهود".

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وقال روحاني, في كلمة له, ردا على قرار الرئيس الميركي ​دونالد ترامب​ الإنسحاب من الإتفاق النووي، أنّ "الولايات المتحدة تخون شعوب المنطقة، وهي ساندت الرئيس العراقي الراحل ​صدام حسين​"، مبيّناً أنّ "أميركا دولة داعمة للإرهاب والتاريخ القريب شاهد على ذلك، وهي لا تحترم الإتفاقيات الدولية".

وأعلن ترامب، في وقت سابق الثلاثاء، انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.

واضاف روحاني أنّ "انسحاب أميركا من ​الاتفاق النووي​ ليس إلّا تتويجاً لمساعيها الحقيقية على الأرض وهي لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق"، مبيّناً "أنّنا سنجري مشاورات مع ​روسيا​ والصين بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي".

وركّز روحاني على أنّ "على شعبنا ألّا يقلق على مستقبل البلاد ونموّنا الإقتصادي سيستمر.. سنؤمّن السلع الرئيسية والضرورية، وسنعمل على مواجهة أي تداعيات اقتصادية للقرار الأميركي كي لا يتأثّر شعبنا".

وكان الرئيس الأمريكي قال ،يوم الاثنين، أنه في يوم 12 أيار الجاري، سيعلن موقفه من الاتفاق النووي، الذي وقعته أمريكا والدول الكبرى مع إيران، لوقف أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عنها، وتم توقيعه في تموز 2015.

وأعلن الرئيس الأمريكي في 12 كانون الثاني تمديد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة 4 أشهر تنتهي في 12 الجاري، مؤكدا أنها المرة الأخيرة التي يقوم بذلك، ما لم يتم تعديل الاتفاق النووي.

وأكدت وكالة الطاقة الذرية أن إيران تلتزم بالصفقة التي يريد ترامب تغييرها الآن.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الخميس، إن بلاده لن تتفاوض على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في 2015 مع القوى الكبرى.

ويشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران تم توقيعه في 2015، للعمل على إنهاء ملفها النووي.