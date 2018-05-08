أدانت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء بشدة قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران مجددة تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعربة عن ثقتها الكاملة بقدرة إيران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للإدارة الأمريكية.

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا ان الجمهورية العربية السورية تدين بشدة قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الأمر الذي يثبت مجددا تنكر الولايات المتحدة وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأعلن ترامب، في وقت سابق الثلاثاء، انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.

واضاف المصدر ان ردود الفعل الدولية المنددة والمستنكرة للقرار الأمريكي اظهرت عزلة الولايات المتحدة وخطأ سياساتها التي من شأنها زيادة التوترات في العالم.

وكانت كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا اعربوا في بيان مشترك عن قلقهم وأسفهم من قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة (الخاصة بتسوية البرنامج النووي الإيراني)", مؤكدين التزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرين الى ان هذا الاتفاق لا يزال مهما بالنسبة لأمننا الجماعي".

وختم المصدر تصريحه بالقول ان الجمهورية العربية السورية اذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا فانها واثقة تماما بقدرة ايران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للادارة الامريكية والذي يؤثر في امن واستقرار المنطقة والعالم.

قال الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، ردا على قرار ترامب, أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لم ولن تلتزم بما تعهّدت به على الإطلاق، والليلة رأينا تجسيداً لكلام قلناه قبل 40 عاماً وهو أنّ أميركا دولة تنقض العهود".

وأكدت وكالة الطاقة الذرية أن إيران تلتزم بالصفقة التي يريد ترامب تغييرها الآن.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الخميس، إن بلاده لن تتفاوض على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في 2015 مع القوى الكبرى.

ويشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران تم توقيعه في 2015، للعمل على إنهاء ملفها النووي.