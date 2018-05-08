أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، أن الجيش رصد مؤشرات استثنائية في صفوف القوات الإيرانية في سوريا وأمر بفتح الملاجئ العامة في الجولان المحتل تحسبا لأي طارئ.

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وقال أدرعي في بيان أنه "في ضوء رصد سلسلة مؤشرات استثنائية في صفوف القوات الإيرانية في سوريا تقرر في جيش الدفاع تدقيق تعليمات الحماية في منطقة هضبة الجولان وتوجيه السلطات المحلية في الجولان إلى فتح الملاجئ".

وأضاف "في المقابل تم استكمال نشر قدرات دفاعية وهناك حالة من الجاهزية العالية في صفوف قوات جيش الدفاع لهجوم".

كما حذر أدرعي "جيش الدفاع جاهز ومستعد لسيناريوهات مختلفة ويحذر أن أي عملية ضد إسرائيل ستواجه ردا قويا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم إيران في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بنشر "أسلحة خطيرة جدا" في سوريا في إطار حملة لتهديد إسرائيل، مضيفاً أن إيران تدعو علنا ويوميا لتدمير إسرائيل ومحوها من على وجه الأرض وتمارس عدوانا لا هوادة فيه ضدنا .

وسبق أن رفعت إسرائيل، منذ أيام درجة تأهب جيشها، تحسبا لرد عسكري إيراني ، على خلفية الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.

تلا ذلك إعلان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في 26 نيسان الماضي، أن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق، مضيفاً أن العناصر يتدربون للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، هدد بأن ما وصفه بـ"جريمة اسرائيل" باستهداف مطار التيفور العسكري" في سوريا، الذي قتل فيه إيرانيون، لن تبقى من دون رد.

وتعرضت قاعدة "T4" العسكرية الجوية الواقعة بمحافظة حمص وسط سوريا لضربات جوية، في 9 نيسان الجاري، أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم، حسب ما قالته طهران، 7 عسكريين إيرانيين.