أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وقال ترامب في كلمة متلفزة، أنه "بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنّه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة"، مضيفاً "أعلن انسحابي من الاتفاق النووي ".

وأكدّ الرئيس الأمريكي أنه "خلال دقائق سأقوم بتوقيع مذكرة من أجل إعادة فرض العقوبات على إيران".

وكان الرئيس الأمريكي قال ،يوم الاثنين، أنه في يوم 12 أيار الجاري، سيعلن موقفه من الاتفاق النووي، الذي وقعته أمريكا والدول الكبرى مع إيران، لوقف أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عنها، وتم توقيعه في تموز 2015.

وأعلن الرئيس الأمريكي في 12 كانون الثاني تمديد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة 4 أشهر تنتهي في 12 الجاري، مؤكدا أنها المرة الأخيرة التي يقوم بذلك، ما لم يتم تعديل الاتفاق النووي.

وأكدت وكالة الطاقة الذرية أن إيران تلتزم بالصفقة التي يريد ترامب تغييرها الآن.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الخميس، إن بلاده لن تتفاوض على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في 2015 مع القوى الكبرى.

ويشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران في 2015، للعمل على إنهاء ملفها النووي.