أعلن مصدر عسكري يوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

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ونقلت وكالة "سانا" عن احد مراسليها انه "تم سماع دوي انفجارات في منطقة الكسوة".

وكانت اسرائيل شنت في نيسان الماضي، ضربات صاروخية على مطار التيفور العسكري في حمص ادى الى سقوط قتلى وجرحى، فيما اشار مصدر عسكري ان الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما استهدفت اسرائيل عدة مرات مواقع عسكرية سورية كان اخرها نيسان الماضي عندما استهدفت مطار التيفور، حيث اعلنت ايران عن مقتل عدد من مقاتليها خلال الهجوم.

يشار الى ان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا شنوا الشهر الماضي، هجوما بالصواريخ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات، واسقط معظم الصواريخ.