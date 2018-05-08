الذهب يحقق ارتفاعاً والغرام يسجل 16400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

حقق سعر الذهب، يوم الثلاثاء،ارتفاعاً طفيفاً بلغ معه الغرام من عيار 21 قيراط سعر 16400 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16400 ليرة للمبيع، وبـ16300 ليرة للشراء, وحددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط 14057 ليرة للمبيع، وبـ13957 ليرة للشراء. وكان سعر الذهب استقر خلال الفترة الماضية عند سعر 16300 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-05-08 10:40:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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