قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية الثلاثاء أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران".

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس ترامب أخبر نظيره الفرنسي في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، أن "بلاده ستخرج من الاتفاقية النووية بشأن البرنامج الإيراني".

وتابعت أن "الرئيس ترامب صرح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء، أنه يخطط لإعلان خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران".

وأضافت الصحيفة أن "الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض كافة العقوبات التي تم تعليقها في إطار الاتفاقية النووية، وفرض عقوبات اقتصادية إضافية".

وأعلن الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، أنه في يوم 12 أيار الجاري، سيعلن موقفه من الاتفاق النووي، الذي وقعته أمريكا والدول الكبرى مع إيران، لوقف أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عنها، وتم توقيعه في تموز 2015.

ويحاول الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي لوضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.

وأعلن الرئيس الأمريكي في 12 كانون الثاني تمديد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة 4 أشهر تنتهي في 12 الجاري، مؤكدا أنها المرة الأخيرة التي يقوم بذلك، ما لم يتم تعديل الاتفاق النووي.

وأكدت وكالة الطاقة الذرية أن إيران تلتزم بالصفقة التي يريد ترامب تغييرها الآن.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الخميس، إن بلاده لن تتفاوض على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في 2015 مع القوى الكبرى.

ويشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران في 2015، للعمل على إنهاء ملفها النووي.

سيريانيوز